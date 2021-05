Golden Boy presenta cartelera de Zurdo-Barrera Golden Boy tiene la cartelera de Zurdo Ramírez vs.Sullivan Barrera, que se llevará a cabo el 9 de julio en el estadio Banc of California en el centro de Los Ángeles y se transmitirá en vivo por DAZN. Uniéndose al ya anunciado Joseph “Jo Jo” Díaz Jr. vs.Javier Fortuna, la campeona de peso mínimo femenino de la AMB Seniesa “Super Bad” Estrada (20-0, 8 KOs) asciende en una división para desafiar a Tenkai Tsunami (28- 12-1, 16 KOs) por el título de peso mosca ligero de la OMB y el ligero Héctor Tanajara Jr. (19-0, 5 KOs) se enfrenta a William “El Camaron” Zepeda (22-0, 20 KOs) en los dos enfrentamientos destacados. Además, Diego De La Hoya (22-1, 10 KOs) se enfrentará a Bryan Chevalier (15-1-1, 12 KOs) en una pelea de 10 asaltos en peso pluma. La campeona de peso mosca de la AMB, Naoka Fujioka (18-2-1, 8 KOs), la única campeona mundial de cinco divisiones de Japón, defenderá contra Sulem Urbina (12-1, 2 KOs). El ex retador al título mundial Lamont Roach Jr. (20-1-1, 8 KOs) se enfrentará a TBA en una batalla de peso superpluma de 10 asaltos. El contendiente de peso súper gallo Azat “Crazy A” Hovhannisyan (19-3, 16 KOs) contra TBA regresará en una ronda de 10 asaltos. En peso pesado Mihai Nistor (2-0, 2 KOs) peleará en una pelea de ocho asaltos contra Colby Madison (9-2-2, 6 KOs). Miguel Gaona hará su debut profesional en una batalla de peso ligero de cuatro asaltos. “Cuando se trata de tarjetas secundarias, nadie lo hace mejor que nosotros”, dijo Oscar De La Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy. Convención de la FIB es reprogramada El ex campeón Valera regresa con triunfo en Dominicana

