Bermúdez derrota a Cañizales y gana titulo minimosca de la AMB El contendiente # 10 de la AMB, Esteban Bermúdez (14-3-2, 10 KOs) espectacularmente noqueó y destronó al invicto campeón Venezolano de peso mosca ligero de la AMB Carlos Canizales (22-1-1, 7 KOs) en el sexto asalto el viernes por la noche en el Foro Viena. en Coyoacán, Ciudad de México. Bermúdez llevó la pelea a Cañizales desde la campana de apertura. Derribó a Canizales con fuerza en la sexta ronda. Cañizales venció la cuenta, pero aún se tambaleaba y Bermúdez lo niveló con una enorme derecha para terminarlo. El tres veces retador al título mundial David “Severo” Carmona (22-6-5, 9 KOs) logró una decisión unánime en diez asaltos sobre Belmar Preciado (21-4-1, 14 KOs) en un choque por el vacante WBC Fecarbox super cinturón de peso gallo. Buena acción bidireccional con Carmona presionando la acción durante gran parte de la pelea. Las puntuaciones fueron 97-95, 96-94, 98-93. El suplente Luis Carlos García (3-1) anotó un nocaut técnico en el primer asalto sobre el peso mosca debutante profesional Luis “Malvado” Montiel. Pascal falla la prueba de drogas, Jack busca un nuevo oponente

