Resultados de la cartelera de Haney-Linares en Las Vegas La campeona superligera del WBC, Chantelle Cameron (14-0, 8 KOs) anotó un nocaut técnico en el quinto asalto contra la ex campeona Melissa Hernandez (23-8-3, 7 KOs) en la pelea conjunta de Haney-Linares en la arena del Mandalay Bay. en Las Vegas. Cameron tuvo el control todo el camino y anotó una caída en la cuarta ronda. Parada de piedad por parte del árbitro Celestino Ruiz ya que Hernández, de 41 años, todavía tenía mucha pelea en ella. El tiempo era 1:08. En una batalla entre dos compañeros de Golden Boy Promotions, los pesos medios # 15 del WBC, Jason Quigley (19-1, 14 KOs) gano una reñida decisión mayoritaria de diez asaltos sobre Shane Mosley Jr (17-4, 10 KOs) por el título de la OMB NABO. Buena acción bidireccional todo el camino. Los jueces lo tenían 95-95, 97-93, 96-94. En una eliminatoria final por el título superpluma de la FIB, Azinga Fuzile (15-1, 9 KOs) logro un KO en el séptimo asalto sobre Martin J. Ward (24-2-2, 11 KOs). Fuzile derribó a Ward en la cuarta ronda. Fuzile luego derribó a Ward nuevamente en la séptima ronda y la esquina de Ward sacó a su hombre. El tiempo era 2:45. Ward pudo haber sufrido una lesión en la rodilla. El prospecto de peso semipesado Khalil Coe ganó su debut profesional por KO en el segundo asalto sobre Nathaniel Tadd (2-5, 1 KO). El tiempo era 1:10. Tadd hacia abajo tres veces. El invicto peso welter Reshat Mati (10-0, 7 KOs) superó por puntos a Ryan Pino (8-7-2, 4 KO) en seis asaltos por puntuaciones de 60-54, 58-56, 58-56. La invicta peso pluma femenina Ramla Ali se movió a 3-0, 0 KOs, con una decisión unánime en seis asaltos sobre Mikayla Nebel (4-9, 1 KO). Las puntuaciones fueron 60-54 3x. El invicto peso súper welter Amari Jones (2-0, 2 KOs) anotó un paro en la primera ronda contra Jonathan Ryan Burrs (3-3, 0 KOs). Bermúdez derrota a Cañizales y gana titulo minimosca de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.