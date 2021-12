Parker: Solo quiero pelear duro y darle una paliza. El clasificado WBO # 2, WBC # 4, IBF # 4 de peso pesado Joseph Parker (29-2, 21 KOs) dice que su carrera está en juego cuando se enfrenta al veterano británico Derek Chisora ​​por segunda vez en el AO Arena en Manchester este sábado en vivo en todo el mundo. en DAZN. “La primera pelea no fue el campamento más largo junto con Andy, solo nos estábamos conociendo y preparándonos para la pelea”, dijo Parker. “Un campamento más largo es más beneficioso ya que entiendo más lo que Andy está tratando de enseñarme. Hemos trabajado muy duro todos los días y creo que realmente se verá en la noche. “Andy y yo hemos estado trabajando en muchas cosas en el campamento y el objetivo es entrar y lucir mejor, y ganar pero ganar bien. Puedo decir que voy a ser más dominante, más agresivo y ese tipo de cosas, pero solo quiero salir y pelear y dejaré que mis acciones hablen por mí. “Quiero lo mejor de Derek Chisora. Tuve un luchador de presión fuerte en la primera pelea con Derek y creo que buscará hacer pequeños ajustes para mejorar, así que estoy ansioso por lo que traerá. Mientras haga lo que pueda, no llegaré hasta el final, pero sé que él siente lo mismo. No hay problemas para mí en la preparación con un gran campamento y sin lesiones. “Me gusta Derek y lo respeto, pero este no es el momento de ser amigos antes de la pelea. Necesito ocuparme de los negocios porque mi carrera está en juego aquí. Ha logrado mucho y lo respeto, pero eso puede esperar hasta después de la pelea. “Creo que el resultado fue correcto. Hice lo suficiente para ganar, no fue la mejor actuación ni la más dominante, fue una pelea cerrada, pero creo que la gané y es bueno poder retroceder y mostrar las mejoras que hice con Andy. Es la primera revancha de mi carrera, así que estoy emocionado por eso y solo quiero salir y pelear duro, vencerlo y hacer una mejor actuación y ganar de mejor manera “. Conferencia de prensa final de Beterbiev-Browne en Montreal Chisora: Le ganare a Parker

