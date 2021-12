Conferencia de prensa final de Beterbiev-Browne en Montreal El campeón mundial de peso semipesado Artur Beterbiev (16-0, 16 KOs), el único campeón mundial de boxeo con una tasa de nocaut del 100%, defenderá sus títulos del CMB y la FIB contra el olímpico estadounidense de 2012 Marcus Browne (24-1, 16 KOs) este viernes en Bell Centre en Montreal. Los peleadores hicieron una vista previa de su pelea en la conferencia de prensa del miércoles. Artur Beterbiev: “Estamos listos. Tuvimos un buen campo de entrenamiento y estoy listo para dar lo mejor de mí el viernes por la noche ”. Marcus Browne: “Entrenamos duro para la pelea. Es un peleador difícil, pero el viernes por la noche cambiaremos la historia. No estaría aquí si no creyera, y ven el viernes por la noche, ya verás. Estoy cansado de hablar. Quiero pelear.” Serrano: El peso ligero es donde están las grandes peleas Parker: Solo quiero pelear duro y darle una paliza.

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.