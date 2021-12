Serrano: El peso ligero es donde están las grandes peleas La mejor campeona mundial de P4P femenina y campeona mundial de siete divisiones, Amanda “The Real Deal” Serrano, se enfrenta a Miriam Gutiérrez en el evento co-estelar del PPV Paul-Woodley del sábado en Tampa, Florida. Serrano se está moviendo al peso ligero en previsión de desafiar a la campeona indiscutible de peso ligero Katie Taylor el próximo año. “Tengo poder de nocaut en todas las categorías de peso, pero me siento más fuerte con este peso”, dijo Serrano. Las chicas de este peso son un poco más lentas, así que será un ataque diferente al que viste en mi última pelea. Tengo una tarea por delante y esa es Miriam Gutiérrez. Siempre entreno como si fuera el perdedor. Una vez que pases por alto a tu oponente, no obtendrás lo que quieres en el futuro “. Por supuesto, si Serrano noquea a Gutiérrez, enviaría un mensaje a Taylor, quien venció a Gutiérrez por decisión el año pasado. “Una pelea con Katie Taylor sería la más grande en la historia del boxeo femenino. Ambos somos los primeros en las listas de libra por libra, así que eso es extremadamente emocionante. Los dos somos tremendos luchadores y queremos demostrar quién es el mejor en la noche de la pelea. “Espero una guerra el sábado. Gutiérrez es un luchador duro y duradero. Ella también es un peso ligero natural. Esta es una buena vara de medir para mí y Katie Taylor, porque esa es la única persona que derrotó a Gutiérrez. Sé lo que soy capaz de hacer con 135 libras. “Para esta pelea he podido comer y mantener mi peso. Me gusta la disciplina que se necesita para hacer 126 libras, pero el peso ligero es donde están las grandes peleas “. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Reconocimiento a la grandeza del boxeo Conferencia de prensa final de Beterbiev-Browne en Montreal

