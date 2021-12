Chisora: Le ganare a Parker Derek Chisora ​​ha prometido vengarse de Joseph Parker cuando se enfrenten por el título de peso pesado Intercontinental de la OMB en el AO Arena de Manchester este sábado por DAZN. Chisora ​​(32-11, 23 KOs) se enfureció por lo que sintió que fue un trato más duro por parte de los jueces de boxeo luego de su derrota por puntos por decisión dividida ante el ex campeón mundial de la OMB Parker a principios de este año: la undécima derrota de su carrera de 43 peleas en el boxeo. división de glamour. El hombre de 37 años derribó a Parker dentro de los 10 segundos de su primer encuentro y aplicó mucha presión y golpes al cuerpo durante una primera mitad ocupada de la pelea, pero no fue suficiente ya que la estrella de Nueva Zelanda respondió bien en la segunda. mitad de la pelea, sellando una cerrada victoria con dos cartas de 116-111 y 115-113. Harto de estar en el lado equivocado de lo que él cree que son decisiones duras en su contra, ‘WAR’ Chisora ​​insiste en que quitará el choque de este fin de semana de las manos de los jueces al entregar una victoria por nocaut enfática para terminar el año con una explosión. “No creo que realmente quisieran darme la revancha”, dijo Chisora. “Y si yo fuera él, no tomaría la revancha, habría seguido adelante, pero estaba 100 por ciento seguro de que quería la pelea. Los diferentes jueces puntúan las peleas de diferentes maneras. ¿Qué estamos anotando ahora? ¿Para el luchador de presión y hacer que la pelea suceda? Porque si no sigo adelante, podemos quedarnos ahí y mirarnos el uno al otro. “Lo pillé desequilibrado tal vez porque no fue una caída poderosa y cuando se levantó estaba bien. Tiene buenas manos. Se nota que se ha fortalecido un poco, tiene más fuerza desde la primera pelea, por lo que puede ver que viene con más golpes de poder. “Si miras su récord de cuando ganó el título de la OMB, boxeó a Andy Ruiz en su ciudad natal y no lo KO, jugó a lo seguro, lo defendió aquí contra Hughie Fury y jugó a lo seguro y luego boxeó AJ y él se paralizaron y jugaron a lo seguro. Entonces, puedes decirle a un peleador, a los tipos que realmente quieren pelear, él podría decirse a sí mismo que quiere pelear, pero real y verdaderamente, no quiere estar allí. “Han pasado dos años desde que boxeé frente a una multitud, será increíble, ¡y espero no congelarme! Lo disfruto, ¿cómo no? Creo que si vendes miles de entradas, lo disfrutas. AJ, Canelo, Dillian, yo, todos agotamos las entradas y nos encanta. Sabes que la gente viene a verte pelear y quieres darles una buena noche. Es un espectáculo, debes darles un espectáculo desde la huelga hasta la última campana. “No lloro por la leche derramada, nunca lo hice. No gimo, sigo adelante. El plan de todos es quitárselo de las manos a los jueces, solo voy a entrar y dar una gran pelea. Me encanta Manchester, Manchester siempre sale. Estoy trayendo el dolor; va a estar enfermo. Solo quiero darles a los fanáticos lo que quieren y quieren ver la guerra. Joseph va a tratar de superar la tormenta temprano y llegará en la segunda mitad, pero no hay dónde esconderse “. CP Freshmart KOs Paradero y retiene titulo WBA 105lb en Tailandia

