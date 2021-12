CP Freshmart KOs Paradero y retiene titulo WBA 105lb en Tailandia El invicto campeón de peso mínimo de la AMB Knockout CP Freshmart (23-0, 9 KOs) defendió su cinturón con un KO en el quinto asalto sobre Robert Paradero (18-2, 12 KOs) el martes por la noche en una arena temporal erigida en Saphan Hin Park, Phuket, Tailandia. Paradero cayó dos veces en un cuarto round salvaje y Freshmart cayó una vez, pero el árbitro no comenzó a contar en ninguno de ellos. El final fue dramático. Freshmart volvió a derribar a Paradero con una derecha en el quinto round. Se levantó tambaleándose, cayó, volvió a levantarse, se tambaleó y volvió a caer. CP Knockout, también conocido como Thammanoon Niyomtrong, ganó el título interino de la AMB en 2014 y el título completo en 2016. Tiene 13 defensas del título. "Monster" Inoue vence a Dipaen y retiene los títulos de 118 libras de la AMB y la FIB

