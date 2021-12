“Monster” Inoue vence a Dipaen y retiene los títulos de 118 libras de la AMB y la FIB Por Joe Koizumi El invicto “Monster” Naoya Inoue (22-0, 19 KOs) retuvo sus cinturones de peso gallo de la AMB, FIB mientras seguía pegando fuertes golpes para lastimar al duradero retador tailandés Aran Dipaen (12-3, 11 KOs) finalmente atrapado él con un gancho de izquierda en bucle después de una combinación sólida y otro gancho de izquierda provocó la detención del árbitro a las 2:34 del octavo asalto el martes en Tokio, Japón. Naoya siguió golpeando a Dipaen arriba y abajo, pero el juego, pero el Tailandés que le sangraba la nariz, resistió el asalto continuo del campeón y ocasionalmente tomó represalias con tiros importantes, aunque el campeón lo evitó. Dipaen se estaba desacelerando visiblemente con su absorción de los persistentes bombardeos corporales del campeón, y Naoya finalmente alcanzó al duradero retador con efectivos combos tras un feroz gancho de izquierda. Promotor: Promociones Ohashi. (Más por venir) CP Freshmart KOs Paradero y retiene titulo WBA 105lb en Tailandia Taniguchi detiene a Méndez y gana el cinturón de 105 libras de la OMB en Japón

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.