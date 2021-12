Taniguchi detiene a Méndez y gana el cinturón de 105 libras de la OMB en Japón Por Joe Koizumi El zurdo japonés Masataka Taniguchi (15-3, 10 KOs) capturó de manera impresionante el cinturón de las 105 libras de la OMB cuando derribó al campeón defensor zurdo Wilfredo “Bimbito” Mendez (16-2, 6 KOs), en el segundo round presionó la acción y finalmente lo alcanzó con una ráfaga de golpes para provocar la intervención del árbitro a la 1:08 del undécimo round del martes en Tokio, Japón. "Monster" Inoue vence a Dipaen y retiene los títulos de 118 libras de la AMB y la FIB Khan-Brook vende sus boletos en solo diez minutos

