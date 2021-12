Khan-Brook vende sus boletos en solo diez minutos A dos meses de la noche de la pelea, ambos boxeadores entrarán al ring para resolver una de las rivalidades más amargas del deporte británico, el choque del 19 de febrero entre Amir ‘King’ Khan (34-5, 21 KOs) y Kell ‘Special K’ Brook (39 -3, 27 KOs) ya se ha inscrito en los libros de récords. Las entradas para el evento se han agotado en solo diez minutos, lo que convierte a Khan vs Brook en el Manchester AO Arena en uno de los eventos de ventas más rápidas no solo en la historia del boxeo británico, sino en la historia del deporte británico en su conjunto. Una pista del nivel de demanda sin precedentes llegó cuando los fanáticos se inscribieron para la preventa de la semana pasada en una proporción de seis fanáticos por cada boleto disponible. Cuando se abrió la preventa del viernes, se agotó en solo cuatro minutos. La velocidad de la venta anticipada se hizo eco el lunes cuando un último lote de boletos salió a la venta al público en general, y el evento se declaró oficialmente agotado solo seis minutos después de que comenzara la venta al público. Tras la venta a la velocidad del rayo y el valor del inventario de entradas vendidas, BOXXER, que asumió el cargo de promotor de Sky Sports Boxing hace solo tres meses, ahora reclama récords por la mayor recaudación de taquilla para un evento deportivo bajo techo en el Reino Unido y la venta más rápida. fuera para el evento de boxeo del Reino Unido. “Sabíamos que podíamos vender el estadio varias veces, pero la demanda de entradas ha sido alucinante. La arena nos dijo que no habían visto nada como esto en años. El nivel de interés nacional en esta pelea está fuera de escala: es la batalla británica más grande en décadas. Esperamos con ansias una noche eléctrica el 19 de febrero en lo que será una pelea icónica y que definirá el legado frente a una arena con entradas agotadas y televisada en vivo y exclusivamente en Sky Sports Box Office ”, dijo Ben Shalom, fundador y fundador de BOXXER. CEO. Información de las peleas de esta semana

