Información de las peleas de esta semana A partir de la semana, las plataformas estadounidenses de alguna manera están perdiendo el barco. MARTES La superestrella del boxeo de P4P Naoya “Monster” Inoue defiende sus títulos de peso gallo de la AMB y la FIB contra Aran Dipaen en Tokio, Japón. En la misma cartelera, el campeón de peso paja de la OMB, Wilfredo “Bimbito” Méndez, defiende contra Masataka Taniguchi. Hasta ahora, no hay televisión de EE. UU., Pero espero que ESPN + capte esto. El mismo día en Phuket, Tailandia, el campeón de peso mínimo de la AMB, Knockout CP Freshmart, defiende su cinturón contra Robert Paradero. Una vez más, ninguna aerolínea estadounidense. VIERNES Los súper pesos welter clasificados mundialmente Israil Madrimov y Michel Soro chocan en Tashkent, Uzbekistán. DAZN transmitirá la tarjeta. El campeón de peso semipesado del CMB y la FIB, Artur Beterbiev, defiende contra Marcus Browne en una pelea imperdible que se lleva a cabo en Montreal. ESPN + transmitirá la tarjeta. SÁBADO Los pesos pesados ​​Joseph Parker y Derek Chisora ​​se enfrentan en una revancha en DAZN de Manchester, Inglaterra. Más tarde ese día, DAZN regresa con una eliminatoria de peso semipesado de la AMB entre Gilberto “Zurdo” Ramírez y Yunieski González de San Antonio, Texas. Showtime tiene un pago por evento de $ 49,99 encabezado por la revancha de Jake Paul contra Tyron Woodley en Tampa, Florida. La mejor mujer de P4P, Amanda Serrano, también está en acción. FOX regresa con el campeón súper mediano de la AMB, David Morrell Jr., contra Alantez Fox de Minneapolis, Minnesota. Antes de la transmisión de FOX, FS1 transmitirá peleas de cartelera coronadas por un enfrentamiento entre los pesos súper livianos Richardson Hitchins y Malik Hawkins. Probellum presenta su segunda cartelera de boxeo en AXS desde el Reino Unido con Lewis Ritson, Ricky Burns y Thomas Patrick Ward viendo acción en peleas separadas. Además, el ex campeón del CMB, Julio César Chávez Jr., tiene una pelea programada en Culiacán, Sinaloa, México. Es probable que esa pelea aparezca en una transmisión de PPV en algún lugar. Khan-Brook vende sus boletos en solo diez minutos Conferencia de prensa posterior a la pelea de Nonito Donaire

