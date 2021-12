Conferencia de prensa posterior a la pelea de Nonito Donaire Por Miguel Maravilla El campeón de peso gallo del CMB y futuro miembro del Salón de la Fama Nonito Donaire (42-6, 28 KOs) habló sobre su nocaut sobre su compatriota filipino Reymart Gaballo (24-1, 20 KOs) el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Donaire se dirigió a los medios y discutió sus planes futuros en la conferencia de prensa posterior a la pelea. Donaire: No tenía que tener piedad. FacebookGorjeoReddit

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.