Donaire: No tenía que tener piedad. FacebookGorjeoReddit Nonito Donaire continuó construyendo su currículum del Salón de la Fama, aterrizando su gancho de izquierda característico al cuerpo para poner fin a su enfrentamiento totalmente filipino contra Reymart Gaballo (24-1, 20 KOs) el sábado por la noche. “Trató de anular mi gancho de izquierda, pero no tenía que tener piedad”, dijo Donaire. “Mi esposa y mi papá me decían que fuera al cuerpo. Tuve que configurarlo rebotando hacia arriba y hacia abajo para abrir ese tiro. Lancé la mano derecha en las rondas anteriores y luego no esperaba el gancho de izquierda al cuerpo. Pensé que se iba a levantar porque sé que tiene mucho corazón, pero fue un tremendo golpe el que aterrizó ”. Con su primera defensa del título del WBC en su haber, Donaire, de 39 años, ahora buscará una revancha contra el campeón unificado de peso gallo Naoya Inoue, repitiendo su pelea de Pelea del Año 2019. “Es el trabajo de mi equipo trabajar en la revancha con Inoue”, dijo Donaire. “Creo que mi equipo lo va a hacer posible. Puedo seguir luchando a esta edad porque tengo fe en mí mismo y tengo un estilo de vida que es bueno para mí. No existe el día de las trampas. Es un día de elección, y es mi elección entrenar y ser yo ”. Conferencia de prensa posterior a la pelea de Nonito Donaire Lomachenko: Iré a cualquier parte para luchar contra Kambosos

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.