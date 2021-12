Lomachenko: Iré a cualquier parte para luchar contra Kambosos El campeón mundial de tres divisiones Vasiliy Lomachenko habló sobre su dominante decisión unánime sobre Richard Commey en MSG. [Después de derribar a Commey] “Vi su situación. Fue muy duro para él. Por eso dije, ‘oye, detén la pelea’. Es un verdadero guerrero. Tiene un gran corazón y seguimos y mostramos a la gente 12 grandes rondas. [Sobre el uso del trabajo corporal] “Siempre es importante. En el boxeo, no puedes usar un solo golpe. Tienes que usar de cuerpo a cabeza “. [Sobre si es el mejor 135] “Dije antes que no me gusta hablar de mí. En esta división de peso, tenemos muchos grandes luchadores. Tenemos muchos de los mejores luchadores. Así que podemos organizar muchas peleas geniales en el futuro “. [Sobre la lucha contra George Kambosos] “Sí, por supuesto, necesito esta oportunidad. Si Dios me da esta oportunidad, la aprovecho “. [Sobre ir a Australia para pelear con Kambosos] “Iré a cualquier lugar al que necesite ir para pelear con él”. [Sobre el tiempo que le llevó darse cuenta de Commey] “Dos rondas [Sobre enfrentar a Shakur Stevenson] “Me quedo 135 y necesito cuatro cinturones”. Donaire: No tenía que tener piedad. FacebookGorjeoReddit Donaire KOs Gaballo y retiene titulo gallo del WBC en Carson, California

