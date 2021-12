Donaire KOs Gaballo y retiene titulo gallo del WBC en Carson, California Por Miguel Maravilla en el ringside El campeón de peso gallo del WBC de 39 años y futuro miembro del Salón de la Fama Nonito Donaire (42-6, 28 KOs) demostró que queda mucho en el tanque cuando enfrento al compatriota filipino previamente invicto Reymart Gaballo (24-1, 20 KOs) y le dio su primera derrota el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Donaire boxeó pacientemente y en el cuarto asalto cuando Gaballo soltó sus manos, The Filipino Flash conectó con un sólido gancho de izquierda al hígado que hizo caer a Gaballo de rodillas, el árbitro Ray Corona contó cuando Gaballo intentó levantarse pero crujió mientras se completaba la pelea que fue detenida a los 2:59 del cuarto. Lomachenko: Iré a cualquier parte para luchar contra Kambosos WBC # 7 Hart vence a Murray en Filadelfia

