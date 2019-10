Parker se retira de la pelea de Chisora El promotor Eddie Hearn anunció en las redes sociales que el ex campeón de peso pesado de la OMB Joseph Parker se retiró de la pelea del 26 de octubre con Derek Chisora ​​debido a una enfermedad. “Estamos trabajando en un reemplazo adecuado y haremos un nuevo anuncio esta semana”, dijo Hearn. Parker-Chisora ​​iba a ser la co-característica de la final súper ligera de la Super Serie Mundial de Boxeo entre Regis Prograis (24-0, 20 KOs) y Josh Taylor (15-0, 12 KOs) en el 02 Arena de Londres. “La teoría es que fue una picadura de araña”, dijo el miércoles el promotor de Parker, David Higgins, a Stuff. “El boxeo es un mundo extraño, pero sé con certeza que Joseph no está bien. Se le ha ordenado que descanse durante tres semanas, por lo que lamentablemente no puede cumplir el 26 de octubre. Chavez y Arce en evento Benéfico a favor de hijo de Ex campeon Jose Luis Castillo

