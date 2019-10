Chavez y Arce en evento Benéfico a favor de hijo de Ex campeon Jose Luis Castillo Por.Gabriel F. Cordero Se ha podido conocer que los legendarios Mexicanos Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce realizaran una pelea de exhibición por una noble causa en beneficio del hijo del ex campeón mundial Mexicano, José Luis Castillo, Christian, quien recientemente sufrió un derrame cerebral. Chávez y Arce realizaran el evento benéfico el próximo 22 de noviembre en el Auditorio Municipal de Tijuana, México donde todo lo recaudado será para beneficio de Christian. Los ex campeones Mexicanos ‘Tony’ De Marco, Julio Castillo y Humberto ‘Zorrita’ Soto podrían estar apoyando el evento también con peleas de exhibición. Golovkin, un favorito 5:1 sobre Derevyanchenko

