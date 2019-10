El WBC sanciona a Shields-Habazin Las apuestas se han incrementado aún más para el enfrentamiento de este sábado entre Claressa Shields y la ex campeona mundial Ivana Habazin, ahora que el WBC también acordó sancionar la pelea por su vacante campeonato súper welter femenino. La pelea de 10 rounds, en la que Shields (9-0, 2 KOs) buscará convertirse en la boxeadora más rápido en el boxeo, masculino o femenino, para coronarse campeón mundial de tres divisiones al derrotar a Habazin, número 1 (20). -3, 7 KOs), de Zagreb, Croacia, ahora se disputarán los campeonatos de la OMB y el WBC. Shields vs. Habazin encabezará una transmisión de Showtime desde el Centro de Eventos Dort Federal Credit Union en Flint, Michigan. Conferencia de prensa final de Golovkin-Derevyanchenko Parker se retira de la pelea de Chisora

