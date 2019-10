Conferencia de prensa final de Golovkin-Derevyanchenko Gennady Golovkin y Sergey Derevyanchenko dieron breves declaraciones en la conferencia de prensa final para la pelea por el título de peso mediano de la FIB del sábado en DAZN desde el Madison Square Garden. Su enfrentamiento duró 23 segundos y GGG fue quien lo interrumpió. Gennadiy Golovkin: estoy listo. Estoy tan emocionado … por favor chicos, si les gustan las peleas reales, no se pierdan esta pelea. Sergey Derevyanchenko: Tuvimos un campamento fenomenal previo a esta pelea y estoy extremadamente motivado. El presidente de la OMB destruye a la AMB El WBC sanciona a Shields-Habazin

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.