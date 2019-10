El presidente de la OMB destruye a la AMB Paco Valcárcel, Presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ha desgarrado a la rival Asociación Mundial de Boxeo (AMB) por su práctica de reconocer a múltiples campeones dentro de la misma división. “Mi amigo Gilberto Mendoza Jr. dirige la AMB como lo cree conveniente”, dijo Valcarcel a través de las redes sociales. “Lo que no entiendo es la complacencia de ciertos escritores de boxeo y comentaristas de televisión cuando se trata de los 42 supuestos campeones mundiales que la AMB tiene actualmente en 17 divisiones que han sido designadas como Super, Regular, Interino y Oro. Por ejemplo, actualmente tienen cuatro campeones en la división de peso pesado. No lo entiendo, y tampoco voy a callarme al respecto “. Conferencia de prensa final de Golovkin-Derevyanchenko

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.