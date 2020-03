Parker: Fury es el mejor peso pesado de nuestra era Facebook Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker, elogió al titular del título de peso pesado del WBC, Tyson Fury como el mejor peso pesado de esta era y dice que el Rey Gypsey será un gran favorito para repetir su victoria sobre Deontay Wilder cuando se enfrenten en su tercer encuentro. “Es el más grande de la división. El es el número uno. Es el mejor en nuestra era ”, dijo Parker a Sky Sports del Reino Unido. “Será el mismo resultado, una victoria de Fury. En la segunda pelea lo derribó. En la tercera pelea estaría en mejor forma y sería el mismo resultado. Tomamos una foto con los cinturones. Espero que algún día pueda volver a abrazarlos “. Mauricio Sulaiman: La innovación y aporte del WBC TALKS ante el COVID-19 Japón reanudará espectáculos de boxeo en mayo

