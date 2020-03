Mauricio Sulaiman: La innovación y aporte del WBC TALKS ante el COVID-19 Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) inició la pasada semana una serie de transmisiones en www.facebook.com/wbcuniversity, para dar a conocer a la comunidad una manera de mantenerse conectados con el mundo desde casa. Ha sido una grata experiencia hacerlo, y nos ha permitido, seguir adelante con la actividad boxística durante estos tiempos de aislamiento global. Las transmisiones son diarias, a las 11:00 horas, con un panel en español, y a las 13:00 horas, el de inglés. Cada día hay un tema distinto, y se ha invitado a una buena cantidad de expertos. La Universidad LiberQuaré se unió al WBC, para crear WBC University, el cual cuenta con programas de capacitación y certificación en línea, y ésta ha sido la plataforma que se ha utilizado para la nueva y entretenida dinámica. <img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; display: block !important;" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” /> TRABAJO. Una buena cantidad de expertos en la materia comparte sus experiencias en la actualidad. Foto: Especial El lunes iniciamos con doctores, quienes expusieron temas de gran interés, pues ahora es lo que todos necesitamos, escuchar sobre qué podemos hacer para cuidar la salud física y mental. Tuvimos expertos en nutrición, hidratación, fitness, y medicina general. Quizá lo que más me causó interés fue la intervención de los profesionales en la salud mental. TE PUEDE INTERESAR Aquí van algunos conceptos que sirven en el #QuédateEnCasa. – Planea tu día. Enlista las actividades con normalidad y sigue una rutina. – Cuida tu alimentación. Come frutas y verduras; no engordes. – Manténte hidratado. Bebe líquidos en todo momento. – Haz ejercicio. Esto es fundamental en casa. – Elimina la angustia. No permitas que las noticias, los mensajes y las pláticas te generen aflicción. El martes tuvimos un curso de vendaje. La versión en español fue transmitida desde España, y en inglés desde Phoenix, EU, con nuestro campeón David El Bandera Roja Benavidez, y su padre José. El miércoles fue el turno de los réferis, quienes participaron con explicaciones de las dinámicas antes, durante y después de las peleas; anécdotas y experiencias. El jueves tuvimos a entrenadores que entraron en detalle en cómo manejan la actual crisis, y qué es lo que los boxeadores deben hacer. Finalmente, el viernes cerramos con jueces de boxeo, con anécdotas y evaluación de rounds para explicar qué es lo que se califica. Fue gratificante ver la participación de tantas personas, pero más emotivo fue ver cómo personas que viajan constantemente, muchos encerrados en campamentos fuera de casa, compartimos el mismo escenario desconocido. En estos momentos de incertidumbre es dónde se deben aplicar los principios del boxeo para dominar y vencer al COVID-19; se necesita estrategia, técnica y ejecución. A este virus hay que boxearlo, no se le puede pelear de frente, quédate en casa y así lo derrotaremos. Este virus es cobarde, ataca a los de edad avanzada, y a los enfermos que no se pueden defender; hay que combatirlo, con inteligencia. <img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; display: block !important;" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” /> SANA DISTANCIA. Mauricio Sulaimán, en una transmisión en vivo durante la semana.

Foto: Especial Esta semana fallecieron el expúgil Ron Ross, y el entrenador Nelson Cuevas, ambos en NY, además del juez Guido Cavalieri, quienperdió a su cuñado en Italia. El boxeador en retiro Derrick Jefferson está en cuidados intensivos, en Detroit. Todos por COVID-19. Esta semana llegó una noticia desde Argentina en la que se reportó que había fallecido el ex campeón mundial Carlos Baldomir, por una serie de disturbios en la cárcel. Minutos después hicimos contacto con su esposa, y se confirmó que la noticia era falsa. Él está bien; se encuentra en prisión acusado por maltrato sexual a su hija. Él ha dicho, durante estos tres años, que es inocente, y espera los procesos legales. Hay una serie de declaraciones que hacen que sea un caso muy controvertido. Tiene pendiente su audiencia de apelación. Los WBC Workout han sido un éxito absoluto. Iniciamos esta dinámica en redes sociales para invitar a todos a ejercitarse en casa. Una gran cantidad de campeonas y campeones se han sumado a la iniciativa, y se ha convertido en un medio de distracción formidable. Los invito a seguir #wbcworkout en nuestras redes sociales, y en la página www.wbcboxing.com, en dónde encontrarán muchísimos ejercicios de campeones, así como los que suben los aficionados. ¿SABÍAS QUE…? Durante muchos años no existían los jueces en el boxeo. El réferi era el que tenía la facultad de decidir quién había ganado la pelea. Después se incorporaron dos jueces, y el réferi era el tercero. Eventualmente, el WBC cambió a tres jueces para que el réferi se dedique a las acciones en el ring, y a tener la seguridad de los boxeadores como única prioridad. ANÉCDOTA DE HOY La primera ocasión en la que mi esposa Christiane salió conmigo y toda mi familia fue al restaurante La Góndola, en la Zona Rosa. Chris estaba muy apenada, pues estábamos todos presentes. Mi papá eternamente batalló contra el peso, y siempre estaba a dieta o buscando medios para poder estar en forma. Como era común, Don José pidió sopa, ensalada, setas al ajillo y un pecho de ternera como plato fuerte. Chris es licenciada en nutrición, y veía con ojos enormes cómo le daba con ganas a la comida. De repente mi papá hizo una pausa, y le dijo: “Hija, ¿usted estudia nutrición, verdad? Fíjese que estoy tomando estas pastillas para quitar el hambre”. Y ella contestó: “Sí, he escuchado de ellas, pero veo que no funcionan, ¿verdad?”. Se hizo el silencio en la mesa, seguido por la grandes carcajadas de Don José y de todos los demás. Matchroom Boxing pospone todas las peleas de mayo Parker: Fury es el mejor peso pesado de nuestra era Facebook

