Matchroom Boxing pospone todas las peleas de mayo De acuerdo con las directrices de BBBofC y del Gobierno relacionadas con COVID-19, Matchroom Boxing ha pospuesto todos los eventos programados para mayo, incluidos Dillian Whyte vs. Alexander Povetkin en Manchester Arena el 2 de mayo, Lee Selby vs. George Kambosos Jr en el Motorpoint Arena Cardiff el 9 de mayo y Oleksandr Usyk contra Derek Chisora ​​en The O2 en Londres el 23 de mayo. Sujeto a la situación en desarrollo, el choque interino del título mundial de peso pesado del CMB de Whyte con Povetkin se reprogramó para el sábado 4 de julio, mientras que el eliminador final del título mundial de peso ligero de la FIB de Selby contra Kambosos Jr se reprogramó para el sábado 11 de julio. Los boletos serán válidos para estas fechas reprogramadas o los reembolsos estarán disponibles desde su punto de compra. También se está trabajando en una nueva fecha para el enfrentamiento de peso pesado de Usyk con Chisora, con boletos válidos para la fecha reprogramada una vez anunciados y reembolsos disponibles desde su punto de compra. Mauricio Sulaiman: La innovación y aporte del WBC TALKS ante el COVID-19

