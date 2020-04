Bob Arum celebra 54 años en el boxeo FacebookTwitterReddit Arum ha promovido 2,079 eventos de boxeo a partir del enfrentamiento por el título mundial de peso pesado del 29 de marzo de 1966 entre Muhammad Ali y George Chuvalo Bob Arum comenzó en la cima, y ​​todavía está aquí. Abogado en ejercicio que trabajó una vez en la división de impuestos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Arum promovió su primer evento el 29 de marzo de 1966. Muhammad Ali defendió su título mundial de peso pesado en el Maple Leaf Gardens de Toronto, Canada contra el retador George Chuvalo y ganó una decisión unánime de 15 rounds. Arum planeó organizar Ali-Chuvalo en Chicago, pero la Comisión Atlética del Estado de Illinois prohibió a Ali debido a sus comentarios “antipatrióticos” sobre la Guerra de Vietnam. Entonces, Arum fue al norte de la frontera, y el propietario de Maple Leaf Gardens, Harold Ballard, recibió a Ali y Arum con los brazos abiertos. Chuvalo aceptó la pelea con menos de tres semanas de anticipación después de que el oponente original Ernie Terrell se retiró, y el resto es historia del boxeo. “Fue un momento memorable y loco en nuestro país”, dijo Arum. “Después de que nos expulsaron de Chicago, Ballard nos dijo que podíamos llevar la pelea a Toronto, y él fue un hombre de palabra. Más de 50 años después, Ali-Chuvalo en Toronto sigue siendo la promoción más difícil de toda mi carrera “. Arum terminó promocionando 27 peleas de Ali y convirtió a Top Rank (incorporado en 1973) en una marca internacional que ha promovido 2,079 eventos de boxeo y 655 combates por títulos mundiales en 42 estados de EE. UU. Y 92 ciudades extranjeras o internacionales. Muchos de los mejores boxeadores del último medio siglo han estado bajo el estandarte Top Rank, incluidos: Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Marvelous Marvin Hagler, Johnny Tapia, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr., Roberto Duran, George Foreman, Oscar De La Hoya, Timothy Bradley Jr., James Toney, Erik Morales, Juan Manuel Márquez, Alexis Argüello, Michael Carbajal, Miguel Cotto, Emile Griffith, Carlos Monzón, Terence Crawford, Vasiliy Lomachenko y Tyson Fury. Arum dijo: “Ha sido un viaje increíble de 54 años. Me siento honrado de haber promovido a muchos de los mejores boxeadores de la historia. Nunca podría haber previsto esto hace 54 años. Espero muchas noches más memorables en ringside ”. Top Rank / Bob Arum por los números: 2,079: eventos de boxeo promovidos

824: Espectáculos en la familia de redes ESPN

655: peleas por títulos mundiales promovidas

517: Espectáculos promovidos en Nevada

412: Espectáculos promovidos en Nueva Jersey

219: Ciudades estadounidenses en las que Top Rank ha promovido

195: Espectáculos promovidos en California

154: Shows promocionados en Texas

129: Shows promocionados en HBO

92: Ciudades extranjeras o internacionales en las que Top Rank ha promocionado

73: Shows promocionados en ABC

72: Shows promovidos en el estado de Nueva York

69: Shows promocionados en Arizona

63: Shows promocionados en Puerto Rico

52 : Programas promocionados en México

49: Programas de pago por evento promocionados

47: Programas promocionados en Illinois

42: Estados en los que Top Rank ha promovido el boxeo

41: Peleas de Miguel Cotto promovidas

41: Shows promovidos en Pennsylvania

38: Peleas de Michael Carbajal promovidas

38: Shows promovidos en la ciudad de Nueva York

37: Peleas Oscar De La Hoya promovidas

36: Peleas Johnny Tapia promovidas

35: peleas de Floyd Mayweather Jr. promovidas

33: peleas de James Toney promovidas

32: peleas de Erik Morales promovidas

31: espectáculos promovidos en Florida

28: peleas de Irán Barkley promovidas

27: peleas de Muhammad Ali promovidas o co-promocionadas

26: países extranjeros en los que Top Rank ha promovido, más Puerto Rico

25: Freddie Roach pelea promovido

24: Shows promovidos en Nuevo México

23: peleas por el título mundial de peso pesado promovidas

22: peleas Terence Crawford promovidas

20: peleas maravillosas Marvin Hagler promovidas

20: peleas Manny Pacquiao promovidas

19: peleas Juan Manuel Márquez promovidas

14: peleas George Foreman promovidas

14: espectáculos promovidos en China

13: peleas Thomas Hearns promovió

10: Alexis Arguello peleó promovió

10: Ray Mancini peleó promovió

9: Timothy Bradley Jr. peleó promovió

8: Roberto Duran peleó promovió

7: Sugar Ray Leonard peleó promovió

7: Julio Cesar Chavez Sr. peleó promovió

5: Carlos Monzón peleó promovió

5 : Emile Griffith peleas promovidas

4: Mike Tyson peleas promovidas

3: peleas de Tyson Fury promovidas

2: peleas de Larry Holmes promovidas

1: salto de Evel Knievel Snake River Canyon promovido

0: espectáculos (hasta ahora) promovidos por Top Rank en: Alabama, Alaska, Arkansas, Kansas, Dakota del Sur, Vermont, Virginia y Wyoming . ¿La división súper completa tendrá una nueva Era? Matchroom Boxing pospone todas las peleas de mayo

