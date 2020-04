¿La división súper completa tendrá una nueva Era? Llegará un momento en que será necesario considerar una división de peso súpercompleto dentro del boxeo profesional. Los peleadores de peso completo son cada vez más altos y pesados ​​y las discrepancias se hacen cada vez más amplias. En este momento, un peso completo es un boxeado que pesa más de doscientas libras. Pero hay peleadores que pesan casi 100 libras más que esto. Ninguna otra división de peso en el boxeo tiene esta enorme disparidad. Joe Louis medía seis pies y dos pulgadas de alto y su peso de pelea perfecto era de 200 libras. Entonces, según los estándares de hoy, encaja cómodamente en la división de peso crucero. Muhammad Ali, de seis pies y tres pulgadas, estaba en su mejor momento con un peso de doscientas quince libras. Mike Tyson, con un poco menos de seis pies de altura, pesaba alrededor de cinco libras más. Nikolai Valuev es el peso completo más alto y más grande hasta la fecha, con siete pies de altura, con un peso máximo de trescientas veintiocho libras. Pesaba trescientas diez libras cuando enfrentó a Evander Holyfield, que pesaba casi cien libras menos, perdiendo una controvertida decisión mayoritaria. Sin embargo, si nos fijamos en el peso de Lennox Lewis, Vitali Klitschko, Wladimir Klitscho, Tyson Fury, Anthony Joshua, Dillian Whyte y David Price, quienes están arriba de las doscientas cuarenta libras. Para su pelea contra Deontay Wilder, Tyson Fury subió al ringpesando doscientas setenta y tres libras. Wilder, llegó de doscientas treinta y una libras. La mayoría de estos enormes boxeadores están apreciablemente más cerca de siete pies de altura que seis pies. La mayoría tiene un alcance de entre ochenta y dos y ochenta y cinco pulgadas. La altura no es tan crucial como las ventajas de alcance, pero cuando se combina con el peso extra, es una ventaja considerable contra un oponente que puede medir seis pies y dos pulgadas de alto y tiene doscientas veinte libras de peso. Hasta hace relativamente poco, los pesos completos ​​gigantes han sido pocos y distantes entre sí, pero esto está cambiando notablemente. El tiempo no está tan lejos, cuando el peso normal para la gran mayoría de los pesos completos ​​superará ampliamente las doscientas cuarenta libras y la altura será de seis pies y cinco pulgadas … o más. Por supuesto, los argumentos se pueden nivelar contra una división de peso súper pesado. Evander Holyfield, que era campeón de peso crucero antes de convertirse en un campeón de peso completo esbelto y cincelado, a menudo peleaba con hombres considerablemente más grandes como Riddick Bowe, Lennox Lewis, James Buster Douglas y Nikolai Valuev. Evander utilizó acondicionamiento supremo, capacidad de boxeo, considerable poder de golpe y un tremendo coraje para compensar las desventajas físicas, pero al fin desventajas. El tiempo en que esta disparidad se hará evidente en el boxeo está a menos de diez años. A medida que pasan las eras, los atletas se hacen más grandes, más fuertes, más rápidos y más altos. La división de peso crucero tuvo que crearse para salvar el abismo creciente entre el peso semicompletos y el completo. Y en términos similares de medida a medida, la división de peso completo bien podría necesitar que la categoría súpercompleto pese mucho sobre ella. El tiempo lo es todo. Todavía no es necesario, pero será cada vez más inevitable. Se aplaza el enfrentamiento entre Ramírez y Postol para Mayo 9 por titulo WBC Bob Arum celebra 54 años en el boxeo FacebookTwitterReddit

