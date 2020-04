Se aplaza el enfrentamiento entre Ramírez y Postol para Mayo 9 por titulo WBC Debido a la pandemia de COVID-19, la defensa del título del campeón mundial súper ligero del WBC / OMB, José Ramírez, contra Viktor Postol en el Save Mart Center en Fresno, California, se ha pospuesto. La pelea reprogramada tendrá lugar en el Save Mart Center, y las entradas para el evento del 9 de mayo serán válidas para la fecha reprogramada. Ramírez y Postol originalmente estaban programados para pelear el 2 de febrero en China (1 de febrero en los EE. UU.), Pero cuando COVID-19 se intensificó en China, la pelea se trasladó a Estados Unidos. “Me siento terriblemente mal por José y Viktor, quienes han ingresado a dos campos de entrenamiento, solo para ver la pelea postergada en ambas ocasiones”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Son profesionales consumados, y darán a los grandes fanáticos de Fresno una pelea memorable siempre que ocurra. Se lo debemos a José y Viktor para que esta pelea suceda tan pronto como sea seguro hacerlo “. Ramírez dijo: “Estoy concentrado y seguiré entrenando y listo. La seguridad de nuestra nación debe ser lo primero. Todos superaremos esto ”. Ex campeon Castillejo apoya la Cruz Roja contra el Covid-19 en España ¿La división súper completa tendrá una nueva Era?

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.