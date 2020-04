Ex campeon Castillejo apoya la Cruz Roja contra el Covid-19 en España Cortesía Jose Nieto -Diario El Español Ante esta crisis que está provocando el coronavirus, solo caben valientes para luchar contra esta pandemia. Son muchos los héroes que están en la primera línea de batalla. Médicos, cuerpos de seguridad, transportistas, cajeros de supermercado… Todos ellos combaten contra el Covid-19 arriesgándose al contagio directo y todos los elogios que reciben desde cada casa o cada institución no son suficientes para agradecer todo el trabajo que hacen. Pero estos sectores de población han encontrado un gran aliado. Alguien que sabe lo que es resistir los golpes en su propia piel. Esta lucha contra el coronavirus ha encontrado en Parla todo un boxeador y no creo que ni tan siquiera un virus quisiese verse las caras con alguien que se ha batido sobre el ring con rivales superiores a él y los ha derrotado. Javier Castillejo está colaborando en esta localidad madrileña con Cruz Roja para ayudar a la gente que está más en riesgo ante el coronavirus. ‘El Lince de Parla’ ha empezado un nuevo combate después de ser campeón mundial del peso superwelter, con dos consejos distintos, y del peso mediano. El boxeador atiende converso con el Diario El Español antes de empezar su ruta diaria para poner su granito de arena ante esta crisis que está golpeando fuerte, pero que él promete devolver el derechazo aún más potente. Se aplaza el enfrentamiento entre Ramírez y Postol para Mayo 9 por titulo WBC

