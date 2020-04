Round 12 con Mauricio Sulaiman: WBC Talks, durante la crisis de COVID-19 Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC La semana pasada, el Consejo Mundial de Boxeo lanzó una serie de transmisiones en www.facebook.com/wbcuniversity, para presentar a la comunidad una forma de mantenerse conectado con el mundo desde su hogar. Ha sido una experiencia agradable hacerlo, y nos ha permitido continuar con la actividad de boxeo durante estos tiempos de aislamiento global. Las transmisiones son diarias, hora de la Ciudad de México, a las 11:00 a.m., con un panel en español y a la 1:00 p.m., en inglés. Todos los días hay un tema diferente y se ha invitado a un buen número de expertos. LiberQuaré University se unió a WBC para crear WBC University, que cuenta con programas de capacitación y certificación en línea, y esta ha sido la plataforma que se ha utilizado para la nueva y entretenida dinámica.

El lunes comenzamos con los médicos, que presentaron temas de gran interés, porque ahora es lo que todos necesitamos, para saber qué podemos hacer para cuidar la salud física y mental.

Contamos con expertos en nutrición, hidratación, estado físico y medicina general. Quizás lo que más me interesó fue la intervención de profesionales en salud mental. Aquí hay algunos conceptos que sirven en la promesa global #StayHome. – Planifica tu día. Enumere las actividades normalmente y siga una rutina.

– Cuida tu dieta. Come frutas y verduras; no engordes

– Mantenerse hidratado. Beba líquidos en todo momento.

– Hacer ejercicio. Esto es esencial en casa.

– Eliminar la ansiedad. No dejes que las noticias, los mensajes y las conversaciones creen tanta ansiedad, deja de hacer las cosas que te preocupan, no hay nada que puedas hacer, esto no es un castigo, es un hecho y todo lo que podemos hacer es tomar Cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. El martes tuvimos un curso de vendaje. La versión en español fue transmitida desde España y en inglés desde Phoenix, EE. UU., Con nuestro campeón David “El Bandera Roja” Benavidez y su padre José. El miércoles fue el turno de los árbitros, quienes participaron con explicaciones de la dinámica antes, durante y después de las peleas; anécdotas y experiencias. El jueves tuvimos entrenadores que entraron en detalles sobre cómo manejan la crisis actual y qué deben hacer los boxeadores. El viernes cerramos con jueces de boxeo, con anécdotas y evaluación de rondas para explicar cómo se puntúan las rondas. Este lunes tuvimos un gran panel como “Boxing in Movies” fue el tema. Tuvimos el honor de tener a Holt McCallany, Rosie Pérez, William Fichtner, Omar Benson Miller, Saïd Taghmaoui más Jill Diamond en nuestro panel. El martes fue el día de los medios y tuvimos una conversación genial, ilustrativa y divertida con algunos de los principales miembros de la comunidad del boxeo. Hoy acabamos de terminar el panel de Campeones, tremendamente divertido y lleno de anécdotas con Roberto Durán, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Jorge Arce, Sergio Martínez, Alfonso Zamora, Fes Oquendo, José Carlos Ramírez, Callum Smith, Abner Mares, Amir Khan y Tony Bellew Fue gratificante ver a tanta gente participar, pero más emotivo fue ver cómo las personas que viajan constantemente, muchas encerradas en campamentos fuera del hogar, comparten el escenario desconocido actual.

En estos momentos de incertidumbre es donde se deben aplicar los principios del boxeo para dominar y vencer a COVID-19; Se requiere estrategia, técnica y ejecución. Este virus debe estar en caja, no se puede combatir de frente, quédese en casa y lo venceremos. Este virus es cobarde, ataca a los ancianos y enfermos que no pueden defenderse; tienes que luchar contra eso, con inteligencia. Esta semana, murieron el ex luchador Ron Ross y el entrenador Nelson Cuevas, ambos en Nueva York, así como el juez Guido Cavalieri, quien perdió a su cuñado en Italia. El boxeador retirado Derrick Jefferson está en cuidados intensivos en Detroit. Todo por COVID-19. Los entrenamientos de WBC han sido un éxito absoluto. Comenzamos esta dinámica en las redes sociales para invitar a todos a hacer ejercicio en casa. Un gran número de campeones se han unido a la iniciativa, y se ha convertido en un medio formidable de distracción. Los invito a seguir #wbcworkout en nuestras redes sociales y en la página www.wbcboxing.com, donde encontrarán muchos ejercicios de campeones, así como también los que cargan los fanáticos. Si desea revivir las interesantes charlas “WBC TALKS”, consulte el siguiente enlace: Inglés: https://wbcboxing.com/en/wbc-talks-round-1234-y-5/

Español: https://wbcboxing.com/wbc-talks-round-1234-y-5/ Gracias, acepto cualquier comentario, idea o recomendación en contact@wbcboxing.com Ex campeon Castillejo apoya la Cruz Roja contra el Covid-19 en España

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.