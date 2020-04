Joshua vs. Pulev es pospuesto Ahora estamos cancelando las peleas de junio. La defensa de Anthony Joshua de sus títulos mundiales de peso pesado de la FIB, la AMB, la OMB y el IBO contra el retador obligatorio Kubrat Pulev programado para el Tottenham Hotspur Stadium el sábado 20 de junio se ha pospuesto. Actualmente se está trabajando en una nueva fecha para el evento promovido por Matchroom Boxing y 258 Management en asociación con Top Rank y Epic Sports Entertainment y anunciarán las actualizaciones a su debido tiempo y continuarán explorando la posibilidad de organizar esta pelea en el Tottenham Hotspur Estadio. Round 12 con Mauricio Sulaiman: WBC Talks, durante la crisis de COVID-19

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.