Mauricio Sulaiman: Crear un hábito dentro de casa Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México El mundo del deporte y del espectáculo está parado a nivel mundial, y por consecuencia, no hay boxeo. He decidido trabajar más que nunca, la clave ha sido levantarme todos los días con un plan de acción a seguir, y todas las noches, revisar lo logrado. Todos nos hemos quejado de no tener tiempo para x, y o z. Pues ahora aquí está el momento que tanto hemos esperado para leer ese libro, organizar nuestra oficina, clóset o cajas de recuerdos, aprender a hacer algo deseado, escribir, o simplemente estar ahí con nuestros seres queridos con atención total. Estoy haciendo ejercicio todos los días, cuido mi alimentación y me mantengo bien hidratado, pero, sobre todo, trabajo en mi salud mental. Aquello que me genera angustia lo dejo de hacer, no veo noticias ni mensajes de WhatsApp, no dejo que me platiquen tragedias e historias que más que nunca son leyendas urbanas. Opto por las cosas que me hacen sentir bien. Nada exterior podemos controlar, pero sí podemos lo que realizamos y cómo guiamos a nuestros seres queridos. Aportar para todos En el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hemos implementado dinámicas muy importantes y entretenidas. El #wbcworkout en redes sociales ha logrado integrar a los campeones y boxeadores de todo el mundo con los aficionados, miles lo están siguiendo y haciendo boxeo en casa. Se han logrado los objetivos de promover la activación física, el quedarse en casa y lograr la integración familiar por medio de momentos de alegría y entretenimiento. TE PUEDE INTERESAR “Canelo” Álvarez se suma a campaña Deportes Unidos por México Crece proyecto También iniciamos WBC Talks. Son videoconferencias todos los días en inglés y en español, por medio de la WBC University de LiberQuaré. Llevamos 10 episodios hasta el momento, y hemos tenido todo tipo de temas y expertos. Son muy ilustrativas y, sobre todo, entretenidas, pues gran parte de las pláticas se dedica a ¡compartir anécdotas! Doctores, réferis, jueces, comisionados, campeones, campeonas, periodistas, y hasta artistas han participado. Los invito a seguirlas en la siguiente liga: https://wbcboxing.com/wbc-talks-videos-esp/. Estoy también en comunicación diaria con todos los miembros de la industria del boxeo, hablo con promotores, mánagers, prensa y, sobre todo, con boxeadores. Tenemos muchos planes desde ya, y el WBC colaborará en todo para apoyar a nuestro deporte. Nueva sinergia También el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se unió a la iniciativa de la Triple A y de Fórmula 1 (Gran Premio de la Ciudad de México) para ser parte de #DeportesUnidosporMX. Ésta se dio a conocer durante la semana, y haremos campañas entre todos los organismos, ligas y equipos para seguir cerca del aficionado, quién en realidad es el dueño del deporte. Aprovechar la tecnología Todos los días trato de ver al menos una de las peleas legendarias, y las encuentro en YouTube. Aquí les van 12 que les recomiendo ampliamente: – Marvin Hagler (EU) vs. Tommy Hearns (EU). – José Luis Castillo (MEX) vs. Diego Corrales (EU) ( 1). – Arturo Gatti (CAN) vs. Micky Ward (EU) (1, 2 y 3). – Israel Vázquez (MEX) vs. Rafael Márquez (MEX) (1, 2 y 3). – Sugar Ray Leonard (EU) vs. Tommy Hearns (EU) (1 y 2). – Efrén Alacrán Torres (MEX) vs. Chartchai Chionoi (TAI). – Salvador Sánchez (MEX) vs. Wilfredo Gómez (PR). – Julio César Chávez (MEX) vs. Meldrick Taylor (EU). – Larry Holmes (EU) vs. Ken Norton (EU). – Lennox Lewis (CAN) vs. Vitaly Klishtko (UKR). – Rafael Bazooka Limón (MEX) vs. Bobby Chacón (EU). – Erik El Terrible Morales (MEX) vs. Marco Antonio Barrera (MEX) (1, 2 y 3). ¿Sabías que…? Una de las más fuertes rivalidades que ha existido en la historia del boxeo mexicano es la que Erik El Terrible Morales tuvo con Marco Antonio Barrera. Eventualmente se enfrentaron tres veces en el ring, pero ese odio nació precisamente en un partido de futbol, cuando ambos se encontraban entrenando en campamento en el Centro Ceremonial Otomí y Barrera se le barrió fuerte con un tapón a Morales y ¡que se arma la cámara húngara! Anécdota de hoy Todos los domingos tocaba el partido de béisbol en el Parque Miguel Alemán, de la colonia Lindavista, dentro de la Liga Fray Nano. Mi papá era el mánager y Sandro De Miguel, el coach. Jugábamos los cuatro hijos en el equipo Vagabundos. Ahí era donde mi papá sacaba todo el calor de la semana, y se transformaba en un mánager agresivo que no sabía nada más que ganar. En él nunca existió el: “no importa perder si hiciste tu mejor esfuerzo”. Después del juego nos íbamos todos a la casa a tomar cerveza, y a entrarle a la botana y tortitas, que mi mamá siempre tenía listas. Ése era el momento más feliz para Don José; estar con sus chamacos, que desde niños tomó en el campo de beis, para hacer de todos hombres de bien por medio del deporte. Joshua vs. Pulev es pospuesto

