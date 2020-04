WBC busca soluciones para el regreso del Boxeo junto a promotores en México. Por. Gabriel F. Cordero Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en el tradicional martes de Cafe del WBC que realiza con la prensa Mexicana e Internacional se reunió de forma virtual con los principales Promotores Mexicanos Fernando Beltrán (Zanfer), Pepe Gómez (Cancún Boxing), Ricardo Maldonado (Producciones Deportivas) y Oswaldo Küchle (Promociones del Pueblo) conversando en búsqueda de la reanudación de los eventos de boxeo en México. “Estamos explorando todas las posibilidades para encontrar el retorno del boxeo en México. Estamos preocupados principalmente por los boxeadores y debemos buscar soluciones junto a los promotores. Podemos ofrecer un protocolo medico y de seguridad para cumplir con todas las indicaciones y precauciones presentadas por las autoridades de salud y seguridad nacional ”, dijo Sulaimán Incluso Sulaiman menciono la posibilidad de que los jueces puedan participar de forma virtual y dar su puntuación por medio del acceso a la tecnología pero es el momento de buscar innovaciones, el mundo del boxeo necesita encontrar una forma de apoyar a los fanáticos que desean ver su deporte. Mauricio Sulaiman: Crear un hábito dentro de casa

