Japón reanudará espectáculos de boxeo en mayo Por Joe Koizumi Todos los espectáculos de boxeo en marzo y abril, en Japón, fueron cancelados por completo por la Comisión de Boxeo de Japón (JBC) y la JPBA (Asociación de Boxeo Profesional de Japón; la unión de todos los propietarios de clubes con licencia). Pero el JBC / JPBA, este lunes (23 de marzo), tomó la decisión de detener su política tentativa de cancelar todo el calendario de boxeo, a partir de mayo. El primer show en mayo será una pelea por el título de peso mediano japonés entre Kazuto Takesako (12-0, 11 KOs) y Riku Kunimoto (4-0, 2 KOs) que tendrá lugar en el Korakuen Hall, Tokio, el 2 de mayo. Además, el 9 de mayo, el campeón de 108 libras de la AMB, Hiroto Kyoguchi (14-0, 9 KOs) defenderá su cinturón contra el indonesio Andika D’Golden Boy (17-0, 8 KOs) en la ciudad de Sakai, Prefectura de Osaka. El 16 de mayo, el campeón japonés de 115 libras Kenta Nakagawa pondrá su cinturón en la línea contra Yuta Matsuo en Tokio. Nuestro gobierno anunció tres condiciones esenciales para causar la infección por coronavirus: 1) área cerrada congestionada, 2) falta de ventilación y 3) conversación a corta distancia. Nuestros promotores, por lo tanto, estarán obligados a permanecer vigilantes contra estos riesgosos estímulos, de la siguiente manera: tomar la temperatura de los espectadores en la entrada, obligarlos a usar máscaras para protegerse, colocar asientos con el espacio adecuado (como sentarse en cualquier otra fila) o prohibir vender asientos SRO (como sugiere el JBC), etc. El gobernador de Tokio, Yuriko Koike, sugirió encarecidamente a los residentes de Tokio que se abstengan de salidas innecesarias y no urgentes y se queden en casa este fin de semana. Será efectivo en Tokio hasta el 12 de abril. En vista de muchas cancelaciones de programas de boxeo que ocurren en todo el mundo, podría ser cierto que algún país debería reanudar un programa para volver a activar el boxeo, pero el problema podría ser el momento, en cuanto a si nuestra reanudación a partir de mayo puede ser correcta o no. . Esto será una especie de experimento desde el punto de vista global. En caso de que ocurra una infección COVID-19 a través de eventos de boxeo aquí en mayo, el JBC / JPBA se verá obligado a volver a la política de cancelación total como anteriormente. La estricta vigilancia propia, por lo tanto, será indispensable si Japón se atreve a continuar. Parker: Fury es el mejor peso pesado de nuestra era Facebook Entrenamiento de Árbitros de la AMB mientras apoyan "Quedarse en Casa"

