Parker derrota a Fa por decisión unánime en Nueva Zelanda El ex campeón de peso pesado de la OMB y actualmente clasificado como # 3 de la OMB, Joeseph Parker (28-2, 21 KOs) venció con una decisión unánime en doce rounds sobre el invicto # 5 de la OMB, clasificado, Junior Fa (19-1, 10 KOs) para reclamar el peso pesado oriental vacante título el sábado por la noche en el Spark Arena de Auckland, Nueva Zelanda. Lucha frustrante que nunca se calentó. Cerrar rondas. Mucho agarre. Parker fue el agresor. Al final, los jueces lo tenían 119-109, 115-113, 117-111 para Parker. El invicto peso pesado Hemi Ahio (17-0, 12 KOs) derribó a Julius “The Towering Inferno” Long (18-25-1, 14 KOs) de 7’1 y 326 libras en siete entretenidos rounds. Long, de 43 años, derribó a Ahio en el cuarto round, pero luego se quedó sin gasolina. Ahio finalmente lanzó a Long con un gancho de izquierda al final del septimo round. El tiempo era 2:55. El peso crucero David Nyika ganó su debut profesional en solo 29 segundos contra Jesse Maio (3-1, 1 KO). Nyika dejó caer a Maio y Maio no superó el conteo quejándose de estar detrás de la cabeza. El peso crucero Panuve Helu (12-2-2, 11 KOs) y Nik ‘The Greek’ Charalampous (19-3-1, 9 KOs) lucharon por un empate en seis rounds. Helu sacudió a Charalampous temprano. A Charalampous se le descontó un punto por un golpe bajo (y se salió con muchos más). Las puntuaciones fueron 58-56 Helu, 58-56 Charalampous, 57-57. ¿Las tarjetas de puntuación incluyen la deducción de puntos? Jerome Pampellone (3-0, 2 KOs) anotó un KO en el primer round sobre el debutante Anthony Amouta en un combate de peso intermedio en 192 libras. El tiempo era 2:57. El peso semipesado John Parker (6-0, 2 KOs), el hermano menor de Joseph Parker, superó a Egelani Taito (0-1) en cuatro 40 × 36 3x. Ex campeón Zurdo Ramírez firma con Golden Boy Promotions

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.