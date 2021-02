Ex campeón Zurdo Ramírez firma con Golden Boy Promotions Gilberto “Zurdo” Ramírez, (41-0, 27 KOs), el contendiente Mexicano de peso semipesado y ex campeón mundial invicto, ha firmado un contrato de múltiples peleas con Golden Boy. Los detalles del inminente regreso de Ramírez se anunciarán en breve. “Después de varias discusiones, Golden Boy Promotions tuvo más sentido y se sintió como el mejor socio para mí”, dijo Ramírez. “Ellos entendieron los objetivos y las agendas que tengo y tengo plena fe en Oscar y en el equipo para que las grandes peleas sucedan. Espero trabajar de cerca con ellos y en este nuevo capítulo de mi carrera “. Parker derrota a Fa por decisión unánime en Nueva Zelanda Fa supera a Parker en 20 libras

