Empatan Dirrell-Davis en eliminatoria de 168 libras del WBC en Los Angeles En una eliminatoria de peso súper mediano del WBC, el dos veces campeón mundial Anthony “The Dog” Dirrell (33-2-2, 24 KOs) y Kyrone “Shut It Down” Davis (15-2-1, 6 KOs) pelearon a doce rounds el sábado por la noche en el Shrine Auditorium y Expo Hall en Los Ángeles. No hubo momentos destacados particularmente memorables en una pelea dura y valiente en la que Dirrell tuvo un porcentaje de trabajo ligeramente mayor. Las puntuaciones fueron 115-113 Davis, 115-113 Dirrell, 114-114. El peso welter de 19 años Jesús Ramos (15-0, 14 KOs) volvió a impresionar con un nocaut técnico en el segundo round sobre Emilio Bojórquez (24-3, 18 KOs). Ramos derribó a Bojórquez en la segunda ronda y consiguió la detención del árbitro con Bojórquez recibiendo el castigo contra las cuerdas. El tiempo era 1:44. El peso welter de 18 años, Vito Mielnicki, Jr. (8-0, 5 KOs) anotó un nocaut técnico en el tercer round contra Noe Lopez (10-4-1, 4 KOs). López en la segunda ronda. Paro del árbitro en la tercera ronda. El invicto superligero Michel Rivera (20-0, 13 KOs) anotó un nocaut técnico en el octavo round sobre Anthony Mercado (13-5, 11 KOs). A Rivera se le atribuyó una caída en el segundo round. Mercado se arrodilló en el sexto round. La pelea fue rechazada por el árbitro con Mercado en mal estado. El tiempo era 2:26. Los pesos ligeros Anthony Cuba (1-0-1, 1 KO) y Diego Elizondo (3-2-3, 0 KOs) lucharon por un empate en cuatro rounds. Las puntuaciones fueron 39-37 Cuba, 38-38, 38-38. Zhang-Forrest terminan en empate en Miami Parker derrota a Fa por decisión unánime en Nueva Zelanda

