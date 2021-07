Pacquiao: Spence es mejor que Mayweather Manny “Pacman” Pacquiao y Errol “The Truth” Spence Jr. se presentaron en la conferencia de prensa inicial en Los Ángeles el domingo para su PPV del 21 de agosto desde T-Mobile Arena en Las Vegas. Spence parecía un poco más grande. Manny Pacquiao: “No creo que Errol necesite el consejo de Floyd Mayweather. Creo que Errol es mejor peleador que Mayweather. Errol puede enseñarle a Floyd cómo pelear mano a mano… No predeciré otra caída en el primer asalto como la que tuve contra Thurman. Estoy enfocando mi mente, cuerpo y espíritu en ganar la pelea. Ese es el único objetivo “. Errol Spence: “Tengo la capacidad de acabar con Pacquiao. Para mí, sin embargo, estoy concentrado en ganar la pelea. Si te apresuras y vas por el nocaut, o te ves descuidado o algo sale mal. Tengo que pelear mi pelea y a mi ritmo. Si llega el nocaut, lo intentaré “. Revancha Lara-Warrington 4 de septiembre FacebookGorjeoReddit Ortiz-Kavaliauskas 14 de agosto en Texas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.