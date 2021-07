Revancha Lara-Warrington 4 de septiembre FacebookGorjeoReddit Los pesos pluma Mauricio Lara (22-2, 15 KOs) y Josh Warrington (30-1, 7 KOs) se enfrentarán en un enfrentamiento épico en el Emerald Headingley Stadium el 4 de septiembre, en vivo en todo el mundo por DAZN. El evento co-principal contará con la indiscutible campeona mundial de peso ligero Katie Taylor (18-0, 6 KOs), quien arriesga todos sus cinturones contra la retadora obligatoria de la FIB Jennifer Han (18-3-1, 1 KO). “Nunca he hablado mucho, prefiero hablar en el ring”, dijo Lara. “Voy a repetir la actuación el 4 de septiembre. Golpea una vez, golpea dos veces. Warrington debería saber que voy a por él. Todo esto tiene que ver con el orgullo. ¡Esto es para México! “ Warrington declaró: “Estoy mental y físicamente preparado para Mauricio. No será el mismo resultado, quiero venganza ”. Además, recién salido de su devastador trabajo de demolición en la primera ronda de James Tennyson, Jovanni Straffon (24-3-1, 17 KOs) hará la primera defensa de su título mundial de peso ligero IBO contra Maxi Hughes (23-5-2, 5 KOs) . Pacquiao: Spence es mejor que Mayweather

