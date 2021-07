Maestre-Crowley por el título welter interino de la AMB El dos veces olímpico Venezolano Gabriel Maestre (3-0, 3 KOs) tendrá una oportunidad por el título en su cuarta pelea. Maestre, de 34 años, se enfrentará a Cody Crowley (19-0, 9 KOs) por el título interino de peso welter de la AMB en una transmisión por televisión el 7 de agosto desde The Armory en Minneapolis. Maestre tiene la WBA # 4, mientras que Crowley tiene la WBA # 12. La cartelera también incluirá al welter # 1 de la AMB, Eimantas Stanionis (13-0, 9 KOs) en un no-tltle diez asaltos contra el ex campeón mundial Luis Collazo (39-8, 20 KOs) y el ex campeón mundial de dos divisiones Devon Alexander. “The Great” (27-6-1, 14 KOs) contra Luke Santamaría (11-2-1, 7 KOs) en otro combate a diez asaltos de peso welter. Revancha Lara-Warrington 4 de septiembre FacebookGorjeoReddit

