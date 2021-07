Zurdo: Estoy 100% listo para Bivol Antes de la pelea de Zurdo Ramírez contra Barrera, el campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, publicó lo siguiente en las redes sociales: “@zurdoramirez, nunca he evitado un desafío. Buena suerte en la pelea contra Barrera y después hagámoslo ”. Zurdo ahora espera que Bivol esté a la altura de sus palabras. “Bivol es definitivamente uno de mis principales objetivos”, dijo Ramírez. “Nuestros dos equipos han explorado la pelea y saben dónde encontrarme. Después de llamarme por Internet, me sorprendería que se retractara de sus comentarios, pero es boxeo y nunca puedes estar demasiado seguro hasta que se firman los contratos. Me llamó en las redes sociales y su lado sabe que estoy disponible. Si no sucede, estoy seguro de que tendría una buena razón por la cual, pero, al final del día, estoy 100 por ciento a favor de esta pelea y su equipo es plenamente consciente de ello “. Rigo: confiado en vencer a Casimero el 14 de Agosto en California Maestre-Crowley por el título welter interino de la AMB

