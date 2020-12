Pacquiao es elegido Presidente del partido político del Gobierno de Filipinas Foto Cortesía: EFE Por.Gabriel F. Cordero El múltiple campeón mundial y actual campeón de peso welter de la AMB, Manny Pacquiao, ha sido elegido presidente del partido Gobernante Filipino, FDP-Laban. Pacquiao, de 41 años, es senador desde 2016. El partido FDP-Laban ganó las elecciones parlamentarias en 2019 y el presidente Rodrigo Duterte es su miembro principal. Es conocido que existe una gran posibilidad que Pacquiao pudiera postularse para presidente de Filipinas en 2022, pero aún no ha confirmado esta información y se mantiene solo como una alternativa política. Pacquiao, es senador desde 2016, sustituye al frente del PDP-Lanban al senador Koko Pimentel, otro gran aliado del presidente Duterte que destacó la capacidad del boxeador para “aportar nuevas y modernas ideas que necesita el partido antes de las elecciones de 2022”. “Debemos concentrarnos en ayudar a nuestros compatriotas hambrientos, pobres y sin hogar. Las elecciones aún están lejos, no hablemos de eso ”, dijo Pacquiao luego de su elección como presidente de FDP-Laban.

Se espera que Pacquiao se enfrente al ex campeón de dos pesos de UFC Conor McGregor en 2021. Conferencia de prensa final de Spence-García en Texas

