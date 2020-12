Conferencia de prensa final de Spence-García en Texas El campeón mundial unificado de peso welter Errol “The Truth” Spence Jr. y el campeón de dos divisiones Danny “Swift” García dieron una vista previa de su enfrentamiento PPV en la conferencia de prensa final antes de subir al ring este sábado en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Spence estuvo acompañado por su entrenador Derrick James, mientras que García estuvo acompañado por su padre y el entrenador Ángel García para discutir el campo de entrenamiento, el enfrentamiento del sábado y más. ERROL SPENCE JR. “Pelear en mi ciudad natal es un sueño de toda la vida. Tener mi pelea de regreso en casa significa mucho para mí. No dejaré que este momento se desperdicie. “He trabajado mucho y he mostrado la disciplina que tenía que hacer para volver a esta posición. Ver a mis hijos todos los días, me motivó a retribuirles y entrenar duro en el gimnasio. Me aseguré de que no hubiera distracciones externas que me detuvieran. “Hemos estado en el gimnasio desde febrero trabajando duro y ahora estamos de regreso. Estoy listo. Mi entrenador me ha observado de cerca y ha visto que todo va bien y vuelve a donde estaba. Todos verán al mismo Errol Spence Jr. el sábado por la noche. “Tengo un enfoque renovado. Volví a concentrarme en las cosas que me llevaron a la cima de la montaña. En realidad, se trata de volver al gimnasio todos los días, pase lo que pase. No solo estaré en el gimnasio cuando sea el momento de la pelea. Trabajamos duro todos los días. Eso es lo que me llevó a ser campeón unificado en primer lugar. “Nadie me obligó a pelear con Danny García. Pero quería enfrentarme a alguien peligroso que me mantuviera concentrado y en el gimnasio entrenando duro. Pelear con alguien que es un gran luchador como Danny me lleva a otro nivel. Ese es el nivel en el que se supone que debo estar. “Estoy más listo que nunca y estoy haciendo el peso más fácil que nunca. El foco está ahí, tal como estaba al principio de mi carrera. Es un enfoque renovado y todo está haciendo clic. “Voy a demostrar que sigo siendo el mismo Errol Spence Jr. Sé que la gente tiene muchas preguntas. Esas preguntas necesitan respuesta. No creo que les hubiera respondido frente a una competencia más ligera. Las personas que no han estado en el gimnasio verán esas respuestas el sábado. “Esta pelea termina conmigo ganando. La vida me ha enseñado que este mundo no es perfecto. Puede que no sea perfecto, pero voy a conseguir la victoria “. DANNY GARCÍA “Texas siempre ha sido grandioso para mí. Luché mucho en el estado como prospecto. En 2012 gané mi primer título mundial en Houston. Tengo muchos fanáticos en el estado y siento que es un hogar lejos de casa. Es un lugar especial para mi. No lo veo como si estuviera en la carretera. Solo lo veo como si estuviera aquí para manejar negocios. “Llamé a Errol hace un año e íbamos a pelear en enero. Pero el boxeo es un deporte de sincronización y el momento es ahora. Me siento muy bien y tuve un campamento tremendo. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. Solo tengo que salir el sábado por la noche y hacer lo que mejor hago. “No me preocupa ser el desvalido. Sé que soy un gran campeón y un gran luchador. Por eso estoy aquí hoy. Lo volveré a demostrar el sábado por la noche. “Esta es una gran oportunidad. No hay ganas de ganar, y ganar un título mundial es la mejor sensación del mundo. Lo he dado por sentado antes, pero en este mundo aprendes de tus errores y te conviertes en un mejor hombre. “Definitivamente sabemos lo que está en juego. Nos esforzamos al máximo todos los días. Este es un gran escenario, pero he estado aquí antes. Llevo ocho años encabezando peleas a nivel de campeonato. Siempre he sido un luchador de primer nivel. “Hemos trabajado en todo tipo de cosas en el gimnasio. Podemos boxear o golpear por dentro. Podemos movernos o caminar con él. En este nivel, tienes que poder hacer todo. Tuvimos muchos sparring diferentes para estar preparados para el sábado por la noche. “Puedes decir lo que quieras decir en este momento. Estoy aquí para la pelea de mi vida. Ven el sábado por la noche, saldré victorioso “. DERRICK JAMES, entrenador de Spence “El respeto que quieren Danny y Angel, se lo doy, porque he visto lo que han hecho a lo largo de la carrera de Danny. Se supone que Angel cree en lo que cree que va a hacer su hijo. Siento exactamente lo mismo sobre lo que Errol va a hacer. Al final, saldremos victoriosos. “No puedes llegar a este nivel sin creer en ti mismo. No tenemos que hablar. Errol y yo estamos callados. Si crees en ti mismo, no tienes que hablar de ello. “Nuestro respeto por Danny nos hace entrenar más duro y hace que Errol se concentre aún más. Está concentrado en su tarea y eso demuestra constantemente que es el mejor peso welter del mundo “. ANGEL GARCIA, Padre e Instructor de García “Tuvimos un gran campamento. Dejamos todo en el gimnasio. El trabajo está hecho y estamos aquí ahora. Danny va a salir y mostrarle al mundo de qué está hecho un verdadero campeón. “Hemos estado en Pay-Per-View antes, no era nuestra tarjeta, pero para nosotros lo era. Nada va a llevar a Danny a esta pelea. No importa lo que digan los de afuera. “Danny no solo sabe cómo ganar. Él sabe cómo patearte el trasero “. WBC presenta cinturón especial Spence-García

