WBC presenta cinturón especial Spence-García El WBC ha creado un cinturón especial para el ganador del choque PPV por el campeonato de peso welter del sábado entre Errol Spence Jr y Danny García este sábado en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. El punto focal del cinturón es el "Héroe de la salud" basado en un mural pintado por el artista Austin Zucchini-Fowler. Representa a un médico experto en bata y enmascarado con alas de ángel, con guantes de boxeo. Antes de que comience la pelea por el campeonato, el WBC honrará a las personas de los "Héroes de la Humanidad" de todos los ámbitos de la vida, que se han esforzado y han ayudado desinteresadamente a otros durante la crisis. El mural original de Health Care Hero está ubicado en una pared en Williams Street y East Colfax Avenue en el centro de Denver. Con el permiso del artista, el WBC encomendó a los artesanos y artesanos colocar una imagen del diseño en el cinturón.

