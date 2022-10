Oscar hace donación de $1 millón en la lucha contra el cáncer La leyenda del cuadrilátero Oscar De La Hoya entregó un cheque de $1 millón de dólares al Hospital Adventist Health White Memorial hoy durante un evento especial organizado por Pink Hood de Chavelyta. El día “Mímame” trató a personas que recientemente habían sido diagnosticadas, completaron el tratamiento o perdieron a un ser querido a causa del cáncer. La donación será distribuida durante la próxima década, permitirá una expansión significativa de los servicios de cáncer de mama para la comunidad de Boyle Heights. De La Hoya es un donante desde hace mucho tiempo al hospital, donde varios departamentos llevan su nombre en su honor, incluido el Centro de Cáncer Cecilia González De La Hoya, el Centro de Partos y Partos Oscar De La Hoya y el Centro de Cuidados Intensivos Neonatales Oscar De La Hoya. Empieza la 35.ª convención anual de la OMB Bomba González listo para Iwata en Tokyo Like this: Like Loading...

