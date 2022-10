Bomba González listo para Iwata en Tokyo El campeón de peso minimosca de la OMB, Jonathan “Bomba” González, se encuentra en Tokio, Japón, para hacer su segunda defensa del título contra el retador número 2, Sokichi Iwata, el 1 de noviembre. evento. “Nos sentimos muy bien de cara a este partido con Iwata. Nuestro campo de entrenamiento ha sido 100% aquí en Puerto Rico y confiamos en una victoria”, afirmó González. “No siento presión de ir al extranjero para defender mi título, simplemente me motiva más traer el título de vuelta a casa conmigo”. Viajando a Tokio con González está el entrenador en jefe Luis Espada junto con el entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento Víctor Martínez, el entrenador asistente y padre Luis González y el promotor Tuto Zabala Jr de All Star Boxing. “Bomba González está en el mejor momento de su carrera”, afirmó Zabala Jr. “Es disciplinado, muy maduro y ha aprendido a cuidar su cuerpo dentro y fuera del ring, lo que ha sido clave para su éxito. Iwata es un gran prospecto, pero Bomba está muy motivado para esta defensa y creemos que tiene lo necesario para derrotar al joven retador”. González apareció por última vez el 24 de junio cuando defendió su título de la OMB contra Mark Anthony Barriga frente a una multitud con entradas agotadas en Osceola Heritage Park en Kissimmee, FL. Bomba busca seguir siendo el único campeón mundial masculino de Puerto Rico antes de que finalice el año. El ganador de González-Iwata y Kyoguchi-Kenshiro probablemente se enfrentará el próximo año en lo que será la primera vez en la historia que se disputan los tres cinturones en esta división. La cartelera se transmitirá en vivo en Amazon Prime (Japón) ESPN+ (Estados Unidos) y ESPN Knockout (Toda América Latina). Gonzalez-Iwata es presentado por Teiken Promotions en asociación con All Star Boxing, Inc. Oscar hace donación de $1 millón en la lucha contra el cáncer Tim Tszyu escoge 3 sparrings para entrenar hacia su combate con Charlo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.