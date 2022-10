Tim Tszyu escoge 3 sparrings para entrenar hacia su combate con Charlo Por Ray Wheatley – World of Boxing Con la ayuda de tres sparrings estadounidenses, el número 1 de la OMB Tim Tszyu (21-0, 15 KO) está haciendo todo lo posible para derrotar al campeón indiscutible de peso súper welter Jermell Charlo (35-1, 19 KO) el 28 de enero en Las Vegas. Seleccionados por el equipo Tszyu están el peso superwelter n.º 4 de la FIB, el n.º 5 del WBC, Charles “Bad News” Conwell (17-0, 13 KOs), el peso mediano D’Mitrius “Big Meech” Ballard (21-1-1, 13 KOs) , y la estrella amateur de 19 años Quincy Williams, campeón nacional de los Guantes de Oro de 2022. Bomba González listo para Iwata en Tokyo Resultados de “Sons of Legends” en Kansas City Like this: Like Loading...

