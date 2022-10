Resultados de “Sons of Legends” en Kansas City El peso pluma José Luis Castillo Jr. (25-3, 19 KOs) vencio a James Roach (6-6, 5 KOs) en el primer round. Castillo derribó a Roach dos veces. El tiempo era 2:11. El peso welter Jake Robinson (6-2-1, 3 KOs) anotó una decisión unánime en seis asaltos sobre Alcibíade “Roberto Duran Jr” Duran (9-3, 7 KOs). Robinson acumuló una ventaja insuperable, luego Duran estuvo a punto de noquearlo en la ronda final. Las puntuaciones fueron 59-55, 59-55, 60-54. El peso semipesado Yavontae Christopher (3-0, 2 KO) llevó la pelea al previamente invicto Gerald McClellan Jr. (2-1, 1 KO) y ganó una decisión unánime en cuatro asaltos 40-36, 39-37, 40-36. Resultados desde la ciudad de México Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.