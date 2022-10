Resultados desde la ciudad de México El peso pluma #12 de la AMB, Mauricio Lara (25-2-1, 18 KOs) venció con un nocaut en el tercer asalto sobre el veterano de 40 años José Sanmartin (33-6-1, 21 KOs) para permanecer en la búsqueda de una oportunidad por título de peso pluma el sábado por la noche en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Lara derribó a Sanmartin, de 40 años, dos veces en el tercer round. El tiempo fue 1:36. El peso ligero clasificado número 4 de la OMB, Ángel Fierro (20-1-2, 16 KOs) venció mediante un nocaut técnico en el séptimo asalto sobre Jeremy Cuevas (14-2, 10 KOs) en una pelea muy emocionante donde ambos peleadores conectaron grandes tiros. El árbitro finalmente lo detuvo con Fierro golpeando muy fuerte. El tiempo fue: 53. El superligero Reshat “The Albanian Bear” Mati (13-0, 7 KOs) superó a Eduardo Leonel Rodríguez (10-3-1, 5 KOs) en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 97-93 3x. El peso súper pluma Alberto Mora (4-0, 3 KOs), una ex estrella amateur, superó por puntos a Diego Andrade (14-8-2, 1 KO) en ocho asaltos. Mora derribó a Andrade en la octava ronda en camino a un veredicto de 80-71, 79-72, 78-73. Resultados de “Sons of Legends” en Kansas City Se anuncia el undercard de Morrell-Yerbossynuly Like this: Like Loading...

