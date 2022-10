Se anuncia el undercard de Morrell-Yerbossynuly El resto de la transmisión de Showtime está programada para la cartelera del 5 de noviembre encabezada por el invicto campeón regular de peso súper mediano de la AMB David Morrell Jr. (7-0, 6 KO) contra el invicto retador obligatorio Aidos Yerbossynuly (16-0, 11 KO) de The Armory en Minneapolis. En la coestelar, el peso mediano Yoelvis Gómez (6-0, 5 KOs) se enfrenta al ex campeón unificado Jeison Rosario (23-3-1, 17 KOs) en un combate a diez asaltos, más el invicto peso mediano Fiodor Czerkaszyn (20-0, 13 KOs) lucha contra Nathaniel Gallimore (22-5-1, 17 KOs) en la apertura de la transmisión de diez asaltos. Crawford vs Avanesyan el 10 diciembre por BLK Prime Like this: Like Loading...

