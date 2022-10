Crawford vs Avanesyan el 10 diciembre por BLK Prime Esto en cuanto a Crawford-Spence. Según los informes, el campeón de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford, peleará contra David Avanesyan en un PPV de $ 35.95 el 10 de diciembre en el Centro de Salud CHI en Omaha, Nebraska. La pelea se ofrecerá a través del servicio de transmisión BLK Prime. Crawford le dijo a ESPN que Errol Spence, quien tiene los títulos WBC, WBA y IBF, “no quería la pelea tanto como yo. Estuve de acuerdo con todas sus [BS] y han estado arrastrando el trasero durante meses”. Con Crawford-Spence en segundo plano hasta 2023, Crawford quería pelear durante 2022. Spence reaccionó en las redes sociales diciendo que fue Crawford quien “se ha estado demorando durante meses. Podría haber peleado en noviembre”. Se anuncia el undercard de Morrell-Yerbossynuly Whyte-Franklin el 26 de noviembre en Londres Like this: Like Loading...

